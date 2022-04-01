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Коутиньо может продолжить карьеру в «Ньюкасле»

01 Апреля 2022 • 03:43 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который сегодня находится в аренде в «Астон Вилле», имеет все шансы для перехода в «Ньюкасл». О данной информации сообщает издание Sport.es.

Если верить источнику, на данный момент менеджмент «сорок» активно следит за ситуацией, которая происходит вокруг контракта бразильца. «Ньюкасл» предложит не просто хорошие финансовые условия, но и подписной бонус на 1 млн евро.

«Астон Вилла» подождет до мая, чтобы определиться с будущим Коутиньо. За бразильца придется заплатить 40 млн евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Барселона Филиппе Коутиньо Астон Вилла
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