Коутиньо может продолжить карьеру в «Ньюкасле»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который сегодня находится в аренде в «Астон Вилле», имеет все шансы для перехода в «Ньюкасл». О данной информации сообщает издание Sport.es.

Если верить источнику, на данный момент менеджмент «сорок» активно следит за ситуацией, которая происходит вокруг контракта бразильца. «Ньюкасл» предложит не просто хорошие финансовые условия, но и подписной бонус на 1 млн евро.

«Астон Вилла» подождет до мая, чтобы определиться с будущим Коутиньо. За бразильца придется заплатить 40 млн евро.