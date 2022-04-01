Артета ответил Джеррарду для защиты своего футболиста

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил наставнику «Астон Виллы» Стивену Джеррарду относительно своего футболиста.

Форвард «канониров» Букайо Сака высказался о грубой игре оппонентов.

«Единственный человек, у которого есть право на защиту футболистов — главный арбитр встречи. Ему определять уровень жесткости и физического контакта, которая разрешена в матче.Наша задача — обеспечить защиту лучших игроков. Букайо продолжает работать и тренируется с командой. Он ясно дал понять, что не хочет проявления жалости. Достаточно призвать арбитров к последовательности» — сказал Артета Daily Mail.