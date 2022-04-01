«Арсенал» подпишет Дибалу при одном условии

Руководители «Арсенала» продолжают работать над усилением. Летнее трансферное окно может стать для «канониров» одним из наиболее продуктивных за последние несколько сезонов. Лондонский клуб имеет все шансы для выхода в ЛЧ, поэтому важно проработать вопрос усиления.

Дибала — один из претендентов. Летом аргентинец станет свободным агентом, а проект «Арсенала» под руководством Артеты — вариант перспективный.

«Канониры» продолжают переговоры с агентом Пауло, но подпишут нападающего только в случае провала с трансфером Дарвина Нуньеса. Именно этого футболиста хочет видеть в команде Микель Артета.

«Бенфика» просит за переход около 80 млн евро.