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«Арсенал» подпишет Дибалу при одном условии

01 Апреля 2022 • 03:01 Комментировать

Руководители «Арсенала» продолжают работать над усилением. Летнее трансферное окно может стать для «канониров» одним из наиболее продуктивных за последние несколько сезонов. Лондонский клуб имеет все шансы для выхода в ЛЧ, поэтому важно проработать вопрос усиления.

Дибала — один из претендентов. Летом аргентинец станет свободным агентом, а проект «Арсенала» под руководством Артеты — вариант перспективный.

«Канониры» продолжают переговоры с агентом Пауло, но подпишут нападающего только в случае провала с трансфером Дарвина Нуньеса. Именно этого футболиста хочет видеть в команде Микель Артета.

«Бенфика» просит за переход около 80 млн евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Пауло Дибала
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