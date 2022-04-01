«Манчестер Юнайтед» определил фаворита на пост главного тренера

Менеджмент «Манчестер Юнайтед» определился с фаворитом на пост главного тренера. Эрик тен Хаг — основной претендент на работу со следующего сезона, о чем сообщает издание The Telegraph.

«Красные дьяволы» сделали окончательный выбор после того, как провели собеседования со всеми кандидатами.

Кроме тен Хага англичане провели диалог с тренером «ПСЖ» — Маурисио Почеттино. Третьего кандидата никто не называет. СМИ пишут, что среди таковых может быть Хулен Лопетеги («Севилья») либо Луис Энрике (сборная Испании).

Следующий вопрос для «МЮ» — компенсация, которую придется заплатить за тен Хага «Аяксу».