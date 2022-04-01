Украинский футболист тренируется с «Манчестер Сити»

Андрей Кравчук, украинский полузащитник, тренируется с «Манчестер Сити». О данной информации сообщает издание Daily Mail.

Футболист не так давно расторг контракт с московским «Торпедо», поэтому менеджмент «горожан» пошел футболисту навстречу.

До конца текущего розыгрыша хавбек будет работать со стартовым составом английского клуба. Более того, ему разрешат проживание на тренировочной базе клуба (сегодня он в отеле).

Большую роль в данном вопросе сыграл украинский защитник Александр Зинченко. Он и Кравчук — воспитанники донецкого «Шахтера».