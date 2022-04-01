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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Со следующего сезона в АПЛ можно будет делать пять замен

01 Апреля 2022 • 02:01 Комментировать

Со следующего сезона в английской Премьер-лиге можно будет делать по пять замен за матч. Эта поправка к регламенту принята единодушно представителями всех клубов высшей лиги английского футбола. На скамейке запасных отныне дозволено будет держать по девять игроков, а сами замены можно будет осуществлять в специальные окна по ходу встречи.

Доселе в Англии дозволялось совершать только по три замены за матч, в отличие от других европейских стран, где уже давно приняли решение о пяти заменах за матч.

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Апл
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