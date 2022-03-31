Защитник «Барселоны» близок к переходу в «Лидс»

Крайний защитник «Барселоны» Сержино Дест может продолжить карьеру в английском «Лидсе», пишет TEAMtalk.

Как информирует источник, американский тренер «Лидса» Джесси Марш желает видеть в своей команде 21-летнего соотечественника. Ранее в Италии писали, что на Деста претендуют «Рома» и «Наполи».

21-летний американец перешел в «Барселону» осенью 2020 года из «Аякса». Тогда каталонский клуб заплатил за футболиста 21 млн евро.

С тех пор Дес провел в составе «Барселоны» 48 матчей в чемпионате Испании, забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи. Отметим, что Дест является основным игроком сине-гранатовых.

Согласно данным портала Transfrmarkt стоимость футболиста на трансферном рынке составляет 18 млн евро.