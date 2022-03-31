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«Тоттенхэм» в конце сезона обсудит с «Ювентусом» полноценный трансфер Кулушевски

31 Марта 2022 • 18:48 Комментировать

Боссы «Тоттенхэма» заинтересованы в выкупе контракта полузащитника Деяна Кулушевски у «Ювентуса», сообщил журналист Экрем Конур в социальных сетях.

В зимнее трансферное окно «шпоры» взяли Кулушевски в аренду до конца сезона-2021/22. В 11 матчах за лондонцев футболист забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. По данным британских СМИ, «Тоттенхэм» предложил «Ювентусу» 35 млн евро.

Действующий контракт между Кулушевски и туринским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста на трансферном рынке в 35 млн евро.    


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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Деян Кулушевски
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