«Тоттенхэм» в конце сезона обсудит с «Ювентусом» полноценный трансфер Кулушевски

Боссы «Тоттенхэма» заинтересованы в выкупе контракта полузащитника Деяна Кулушевски у «Ювентуса», сообщил журналист Экрем Конур в социальных сетях.

В зимнее трансферное окно «шпоры» взяли Кулушевски в аренду до конца сезона-2021/22. В 11 матчах за лондонцев футболист забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. По данным британских СМИ, «Тоттенхэм» предложил «Ювентусу» 35 млн евро.

Действующий контракт между Кулушевски и туринским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста на трансферном рынке в 35 млн евро.