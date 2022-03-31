В «Манчестер Сити» уверены, что выиграют борьбу за Холанна

Руководство «Манчестер Сити» уверено, что смогут победить у «Реала» в борьбе за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна, пишет ESPN.

Источник сообщает, что боссы английского клуба уверены, что смогут выкупить футболиста за 75 млн евро, которая прописана в его контракте, помимо этого покрыть его зарплату и выплаты агенту.

От продажи Анхелиньо, Феррана Торреса и Джека Харрисона оставили «Манчестер Сити» в борьбе за Холанна, заработав на трансферах 85 млн евро.

В нынешнем сезоне «горожане» набрали 70 очков после 29 туров и возглавляют турнирную таблицу АПЛ.