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Каррагер: «Арсеналу» нужно купить Алиссона и Ван Дейка, чтобы бороться за титул

31 Марта 2022 • 15:34 Комментировать

Футбольный эксперт Джейми Каррагер назвал двух футболистов, которых «Арсенал» должен купить, чтобы совершить следующий качественный скачок.

«Арсеналу» нужно стать четвертым, и если мы сравним это с тем, что Клопп сделал в «Ливерпуле», «Арсенал» находится на стадии, когда у них нет Роналду и Кейна», - сказал Каррагер.

Поэтому бывший игрок «Ливерпуля» посоветовал «канонирам» прикупить хорошего вратаря и защитника.

«Их следующие два или три приобретения должны быть Алиссоном или Ван Дейком. Тогда они смогут сделать качественный прыжок и начать бороться с «Сити», «Ливерпулем» и «Челси», - сказал Каррагер.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Джейми Каррагер
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