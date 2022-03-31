Каррагер: «Арсеналу» нужно купить Алиссона и Ван Дейка, чтобы бороться за титул

Футбольный эксперт Джейми Каррагер назвал двух футболистов, которых «Арсенал» должен купить, чтобы совершить следующий качественный скачок.

«Арсеналу» нужно стать четвертым, и если мы сравним это с тем, что Клопп сделал в «Ливерпуле», «Арсенал» находится на стадии, когда у них нет Роналду и Кейна», - сказал Каррагер.

Поэтому бывший игрок «Ливерпуля» посоветовал «канонирам» прикупить хорошего вратаря и защитника.

«Их следующие два или три приобретения должны быть Алиссоном или Ван Дейком. Тогда они смогут сделать качественный прыжок и начать бороться с «Сити», «Ливерпулем» и «Челси», - сказал Каррагер.