Форнальс: «Многие не могут адаптироваться в Англии, но мне повезло»

Полузащитник «Вест Хэма» Пабло Форнальс рассказал журналистам, что счастлив, что ему удалось привыкнуть к английскому чемпионату.

«Есть много игроков, которые возвращаются после шести месяцев, потому что они не чувствуют, что им дали возможности, потому что они не адаптировались, но у меня все идет хорошо. Мне повезло, что у меня были возможности, и я ими воспользовался», - сказал Форнальс в интервью Marca.

Он добавил, что считает АПЛ лучшей лигой в мире.

«Мне повезло попасть в лучшую лигу мира, в Премьер-лигу, и правда в том, что я доволен, потому что у меня так много возможностей играть», - сказал Форнальс.