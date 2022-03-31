Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Форнальс: «Многие не могут адаптироваться в Англии, но мне повезло»

31 Марта 2022 • 14:54 Комментировать

Полузащитник «Вест Хэма» Пабло Форнальс рассказал журналистам, что счастлив, что ему удалось привыкнуть к английскому чемпионату.

«Есть много игроков, которые возвращаются после шести месяцев, потому что они не чувствуют, что им дали возможности, потому что они не адаптировались, но у меня все идет хорошо. Мне повезло, что у меня были возможности, и я ими воспользовался», - сказал Форнальс в интервью Marca.

Он добавил, что считает АПЛ лучшей лигой в мире.

«Мне повезло попасть в лучшую лигу мира, в Премьер-лигу, и правда в том, что я доволен, потому что у меня так много возможностей играть», - сказал Форнальс.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Пабло Форнальс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Марта
14:54 · Англия. Премьер-лига
Форнальс: «Многие не могут адаптироваться в Англии, но мне повезло»
14:49 · Англия. Премьер-лига
Алькантара о напряжённом графике в апреле: «Нас ждут важнейшие матчи каждые три дня. И это удивительно»
14:32 · Англия. Премьер-лига
Пулишич в трёх словах о «Челси»: «Успешные, культовые и, я бы сказал, чемпионы»
14:00 · Англия. Премьер-лига
Дрогба: «По началу я хотел уйти из «Челси» и вернуться в «Марсель»
13:55 · Англия. Премьер-лига
«Лион» работает над контрактом для Тете
13:53 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» интересуется защитником «Лейпцига»
13:43 · Англия. Премьер-лига
Леманн и Симэн назвали Нойера лучшим вратарём мира
13:40 · Англия. Премьер-лига
Агент Рюдигера провёл переговоры с руководством «Барселоны»
13:34 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на ещё одного игрока «Порту»
13:07 · Англия. Премьер-лига
«Челси» так и не нашел способ вывести логотипы спонсоров с футболок
12:46 · Англия. Премьер-лига
В лондонский дом Бекхэмов проникли воры
12:40 · Англия. Премьер-лига
В ближайшее время Фернандеш продлит контракт с «МЮ»
12:23 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» заинтересован в Вернере, игрок хочет покинуть «Челси»
12:16 · Англия. Премьер-лига
Родриго: «Тактика Бьелсы сама же нас и наказывала»
12:10 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» заинтересовался Романьоли
Все новости
Рекомендуем