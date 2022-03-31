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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лион» работает над контрактом для Тете

31 Марта 2022 • 13:55 Комментировать

«Лион» работает над контрактом для полузащитника донецкого «Шахтёра» Тете, сообщает 90min.

Ранее сообщалось, что игроком усиленно интересуется «Саутгемптон». Однако «Лион» быстро перешел к заключению контракта с Тете на оставшуюся часть сезона 2021/22 — предложение, которое «Саутгемптон» не может ему предложить.

Премьер-лига не позволяет клубам использовать расширенное трансферное окно ФИФА и УЕФА для подписания иностранных игроков.

«Лион» таким правом обладает. Сейчас клуб работает над тем, чтобы подписать с 22-летним игроком первоначальный трехмесячный контракт с потенциальной возможностью продления летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Саутгемптон Шахтёр Донецк Тете
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