«Арсенал» интересуется защитником «Лейпцига»

Боссы лондонского «Арсенала» хотят летом попытаться подписать молодого хорватского защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола.

По информации издания Daily Mail, «канониры» интересуются 20-летним хорватским футболистом, который хотел бы попробовать свои силы на туманном Альбионе. Стоит отметить, что в услугах Гвардиола также заинтересованы «Ньюкасл» и лондонский «Тоттенхэм». Контракт защитника с «быками» рассчитан до лета 2026 года.

В этом сезоне Йошко Гвардиол провёл в немецком чемпионате 25 матчей, в которых забил два мяча и сделал два ассиста.