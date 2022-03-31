Леманн и Симэн назвали Нойера лучшим вратарём мира

Бывшие вратари АПЛ Йенс Леманн и Дэвид Симэн назвали Нойера лучшим вратарём мира.

Выступая в подкасте Seaman Says, пара обсуждала шансы Германии на предстоящем чемпионате мира в Катаре, когда был поднят вопрос о том, является ли 36-летний Нойер по-прежнему номером один в стране. И Леманн, и Симэн единодушно объявили мюнхенского вратаря не только лучшим немецким голкипером, но и лучшим в мире.

«Я думаю, что он по-прежнему номером один в Германии и лучший в мире, потому что его физическая сила фантастична, как и его умственная способности», — сказал Леманн.

За минувшее десятилетие Нойер выиграл девять титулов Бундеслиги, две Лиги чемпионов и чемпионат мира 2014 года.