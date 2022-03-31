«Ньюкасл» заинтересован в Вернере, игрок хочет покинуть «Челси»

«Ньюкасл» заинтересован в нападающем «Челси» Тимо Вернере.

«В «Челси» все идет не так, как мне бы хотелось. Есть различия в стиле игры между футболом в «Челси» и в сборной. Может быть, тот, что в сборной, мне больше подходит», - сказал Вернер после товарищеского матча с Израилем.

Сообщается, что нападающим интересуется «Ньюкасл». Ранее была информация, что «Челси» не станет удерживать игрока, но хочет получить за него не менее 33 миллионов фунтов стерлингов. Вернер перешел в «Челси» из «Лейпцига» в июле 2020 года за 53 миллиона евро.