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Родриго: «Тактика Бьелсы сама же нас и наказывала»

31 Марта 2022 • 12:16 Комментировать

Нападающий «Лидса» Родриго Морено заявил журналистам, что команда стала заложником тактики бывшего главного тренера Марсело Бьелсы.

«У нас была игра один в один, которая, возможно, слишком сильно наказывала нас, особенно в во время обороны, потому что наша позиция всегда зависит от соперника», — сказал Родриго о тактике Бьелсы в интервью BBC.

Он добавил, что при новом тренере Джесси Марше команда получила больше возможностей.

«Я думаю, что сейчас методология, способ игры меняются, все занимают зоны и лучше делят пространство на поле. Так что, возможно, это дает нам больше энергии для защиты и нападения», - отметил Родриго.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Родриго Морено Марсело Бьелса
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