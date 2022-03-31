«Ньюкасл» заинтересовался Романьоли

«Ньюкасл» заинтересовался защитником «Милана» Алессио Романьоли, сообщает Calciomercato.

Будущее защитника на «Сан-Сиро» после окончания этого сезона остается неопределенным, так как его текущий контракт истекает в июне. Его ситуация с «россонери» привлекла внимание клубов в Италии и за рубежом, включая «Ньюкасл Юнайтед».

По данным Calciomercato, центральный защитник получил «несколько запросов» о смене клуба, в том числе и из английского клуба. Также сообщается, что в гонке за игрока пока все же лидирует римский «Лацио».

В этом сезоне 27-летний футболист провел в Серии А 18 матчей и забил 1 гол.