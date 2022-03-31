Каррагер: «После Клоппа хотел бы видеть у руля команды Симеоне»

Футбольный эксперт Джейми Каррагер заявил журналистам, кого он видит главным тренером «Ливерпуля» после ухода Югена Клоппа.

«Я хотел бы видеть Симеоне в Премьер-лиге. Чтобы посмотреть, как он играет. Это потому, что он играет против «Реала» и «Барселоны», он всегда выбирает защищаться. Если бы он перешел в «Манчестер Юнайтед» и получил столько же денег, как и все остальные, стал бы он играть по-другому? Я не уверен», - сказал Каррагер.

Ранее была информация, что нынешний тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не уверен, что останется в клубе после окончания срока контракта.