«Лестер» хочет обновить состав

Летом «Лестер» хочет приобрести трёх новых игроков, в этом заинтересован лично главный тренер «лис» Брендан Роджерс. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, английский клуб нуждается в новых центральном защитнике, универсальном полузащитнике и правом нападающем. Кроме того, «Лестер» не против продать некоторых футболистов первого состава, уровень игры которых снизился по сравнению с прошлыми сезонами. Роджерс уверен, что подобная встряска команды пойдёт ей на пользу.

В текущем сезоне «Лестер» занимает 10 место в АПЛ, имея в своём активе 36 очков после 27 матчей. Клуб продолжает борьбу за трофей Лиги конференций, где в 1/4 финала сразится с ПСВ.