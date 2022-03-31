«Барселона» и «Реал» следят за ситуацией с Ришарлисоном

«Барселона» и «Реал» следят за ситуацией с нападающим «Эвертона» Ришарлисоном, сообщает Caught Offside. Ранее «Эвертон» сообщил об убытках в размере 120 миллионов фунтов стерлингов за прошлый сезон и о возможности продажи Ришарлисона, чтобы покрыть эти убытки.

Ришарлисон, которого Transfermarkt оценивает в 50 миллионов евро, перешел в «Эвертон» летом 2018 года и забил 47 голов и сделал 12 передач в 142 матчах за ливерпульский клуб. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 50 миллионов евро. Его контракт с «Эвертоном» истекает в 2024 году.