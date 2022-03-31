Луис Диас: «С детства мечтал играть за сборную на чемпионате мира, больно пропускать турнир»

Нападающий сборной Луис Диас Колумбии прокомментировал в своих соцсетях непопадание команды на чемпионат мира в Катаре.

«С самого детства я мечтал носить футболку сборной с гордостью на чемпионате мира. Слишком больно не достичь этого», - написал Луис Диас.

Он добавил, что будет продолжать бороться за свою мечту.

«Я продолжаю бороться за эту мечту, знайте, что я сделаю все для достижения этой цели. Мы отомстим», - написал игрок сборной Колумбии.

Колумбийцы заняли шестое место в южноамериканской группе отборочного турнира, отстав на очко от Перу.