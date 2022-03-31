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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Луис Диас: «С детства мечтал играть за сборную на чемпионате мира, больно пропускать турнир»

31 Марта 2022 • 11:01 Комментировать

Нападающий сборной Луис Диас Колумбии прокомментировал в своих соцсетях непопадание команды на чемпионат мира в Катаре.

«С самого детства я мечтал носить футболку сборной с гордостью на чемпионате мира. Слишком больно не достичь этого», - написал Луис Диас.

Он добавил, что будет продолжать бороться за свою мечту.

«Я продолжаю бороться за эту мечту, знайте, что я сделаю все для достижения этой цели. Мы отомстим», - написал игрок сборной Колумбии.

Колумбийцы заняли шестое место в южноамериканской группе отборочного турнира, отстав на очко от Перу.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Сборная Колумбии Луис Диас
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