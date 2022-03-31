Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Стам высказался по поводу Рангника

Голландский экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам высказался по поводу нынешнего главного тренера «красных дьяволов» Ральфа Рангника.

Стам сказал, что он вообще не понимает, зачем боссы манчестерской команды назначили Рангника, который до этого был техническим директором «Локомотива». Экс-игрок отметил, что вряд ли руководители «красных дьяволов» видят в Ральфе тренера в долгосрочной перспективе, так что немецкий специалист, скорее всего, не будет возглавлять «Юнайтед» в следующем сезоне.

Напомним, что на данный момент манкунианцы занимают шестую строчку в английском чемпионате.