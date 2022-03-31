Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Стам высказался по поводу Рангника

31 Марта 2022 • 10:23 Комментировать

Голландский экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам высказался по поводу нынешнего главного тренера «красных дьяволов» Ральфа Рангника.

Стам сказал, что он вообще не понимает, зачем боссы манчестерской команды назначили Рангника, который до этого был техническим директором «Локомотива». Экс-игрок отметил, что вряд ли руководители «красных дьяволов» видят в Ральфе тренера в долгосрочной перспективе, так что немецкий специалист, скорее всего, не будет возглавлять «Юнайтед» в следующем сезоне.

Напомним, что на данный момент манкунианцы занимают шестую строчку в английском чемпионате.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Английская Премьер-лига Яп Стам
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Марта
10:23 · Англия. Премьер-лига
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Стам высказался по поводу Рангника
10:21 · Англия. Премьер-лига
Лидер «Лидса» может переехать в Лондон
10:02 · Англия. Премьер-лига
Канте зимой мог перейти в «ПСЖ»
09:56 · Англия. Премьер-лига
СМИ: Анчелотти в матче с «Челси» заменит его сын
09:54 · Англия. Премьер-лига
Агент Озила рассказал о том, почему Месут не пошёл на снижение зарплаты в «Арсенале»
09:17 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» летом может подписать защитника сборной Хорватии
09:03 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: Уверен, что Салах превратит разочарование в успех
08:44 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» продаст летом одного из звездных форвардов
08:37 · Англия. Премьер-лига
Дуглас Луис может покинуть «Астон Виллу»
08:25 · Англия. Премьер-лига
«Челси» подумывает о возврате Абрахама
08:18 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» опроверг слухи об интересе к Депаю
08:15 · Англия. Премьер-лига
Невилл считает, что Артета может покинуть «Арсенал» этим летом
06:00 · Англия. Премьер-лига
Погба должен выбрать между деньгами и футболом
04:49 · Англия. Премьер-лига
Министр спорта Британии ведет диалог с фанатами «Челси» 1
04:41 · Англия. Премьер-лига
Роналду не принял решения о своем будущем
Все новости
Рекомендуем