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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лидер «Лидса» может переехать в Лондон

31 Марта 2022 • 10:21 Комментировать

«Арсенал» сделал предложение «Лидсу» о покупке вингера Рафиньи, сообщает The Sun.

По информации источника, в контракте бразильца есть пункт, что в случае, если «Лидс» вылетит из АПЛ, футболист будет доступен потенциальному покупателю примерно за €30 млн. В данный момент «Лидс» занимает 16 место в АПЛ.

Главным претендентом на игрока считается «Барселона».

Рафинья перешёл в английский клуб из «Ренна» в 2020 году за €18,6 млн. Его действующее соглашение истекает летом 2024 года.

В текущем сезоне 25-летний нападающий провёл за клуб 28 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал три голевые передачи. Цена игрока на Transfermarkt составляет €45 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Рафинья Арсенал Лондон
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