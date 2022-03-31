Опорник «Челси» Н’Голо Канте зимой мог перейти в «ПСЖ», сообщает Le Parisien. «Пари Сен-Жермен» этой зимой безуспешно пытался убедить полузащитника подписать контракт.

31-летний футболист не ответил на предложение парижского клуба, так как предпочел остаться в Лондоне, где провел последние 5 сезонов.

Контракт игрока с «Челси» заканчивается в конце следующего сезона и, хотя сам футболист, скорее всего, желает продлить соглашение, проблемой может стать неясное финансовое состояние лондонского клуба.