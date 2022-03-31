«Ньюкасл» летом может подписать защитника сборной Хорватии

Боссы «Ньюкасла» хотят в летнее межсезонье договориться с «Лейпцигом» по поводу трансфера хорватского защитника Йошко Гвардиола.

По информации Daily Mail, «сороки» хотят заполучить 20-летнего футболиста сборной Хорватии, в услугах которого также заинтересован лондонский «Тоттенхэм». Стоит отметить, что соглашение Гвардиола с «быками» рассчитано до июня 2026 года. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В этом сезоне Йошко Гвардиол провёл в немецкой лиге 25 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами.