Ван Дейк: Уверен, что Салах превратит разочарование в успех

Защитник «Ливерпуля» Виргил Ван Дейк поддержал своего одноклубника Мохамеда Салаха, после того как тот не смог попасть на чемпионат мира со сборной Египта.

«Я уверен, что он превратит разочарование в успех. У нас еще есть, ради чего нужно играть, так что ему еще многого предстоит добиться», — сказал Ван Дейк в интервью Mail Online.

Сборная Египта не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира в Катаре, а сам Салах намекнул, что подумывает об уходе из национальной команды.

Что касается Садио Мане, который в отличие от Салах будет играть в Катаре, Ван Дейк сказал.

«Я желаю ему всего наилучшего, и если он окажется в одной группе с Голландией, ему понадобится эта удача!»