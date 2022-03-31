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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» продаст летом одного из звездных форвардов

31 Марта 2022 • 08:44 Комментировать

«Эвертон» продаст летом Ришарлисона или Калверта-Льюина, считает The Sun. Ливерпульский клуб за последние три сезона потерял почти 373 миллиона фунтов стерлингов — больше, чем любой другой клуб Премьер-лиги, сообщает британское СМИ.

Кроме этого, в настоящее время «Эвертон» имеет годовой фонд заработной платы в размере 182 миллионов фунтов стерлингов, что всего на 23 миллиона фунтов меньше, чем у «Тоттенхэма» - команды, которая борется за попадание в Лигу чемпионов, в то время как сам «Эвертон» - за выживание в АПЛ. В связи с этим издание считает, что клуб продаст одного из звездных нападающих, чтобы сбалансировать финансовую отчетность.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Ришарлисон Доминик Калверт-Льюин
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