«Эвертон» продаст летом одного из звездных форвардов

«Эвертон» продаст летом Ришарлисона или Калверта-Льюина, считает The Sun. Ливерпульский клуб за последние три сезона потерял почти 373 миллиона фунтов стерлингов — больше, чем любой другой клуб Премьер-лиги, сообщает британское СМИ.

Кроме этого, в настоящее время «Эвертон» имеет годовой фонд заработной платы в размере 182 миллионов фунтов стерлингов, что всего на 23 миллиона фунтов меньше, чем у «Тоттенхэма» - команды, которая борется за попадание в Лигу чемпионов, в то время как сам «Эвертон» - за выживание в АПЛ. В связи с этим издание считает, что клуб продаст одного из звездных нападающих, чтобы сбалансировать финансовую отчетность.