Полузащитник Дуглас Луис может покинуть «Астон Виллу» в летнее трансферное окно. Сообщается, что главный тренер бирмингемского клуба Стивен Джеррард нацелен на подписание опорника «Лидса» Кэлвина Филипса и не будет удерживать в команде Дугласа Луиса.

Ранее была информация, что Луисом интересуется «Арсенал», а также несколько клубов из Испании.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 25 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 35 миллионов евро. Его контракт с «Астон Виллой» истекает в 2023 году.