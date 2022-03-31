«Челси» подумывает о возврате Абрахама

«Челси» подумывает о возврате нападающего Тэмми Абрахама, сообщает Tutto Mercato Web.

Форвард является воспитанником лондонского клуба, но в прошлом сезоне из-за потери места в основном составе был продан итальянской «Роме», где в 40 играх забил 23 гола. После этого футболист вызвал интерес ряда клубов АПЛ, таких как «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». «Челси» также подумывает о возвращении форварда в свои ряды.

В данный момент лондонский клуб находится в поисках нападающего, особенно на фоне информации о том, что летом команду могут покинуть Лукаку и Вернер.