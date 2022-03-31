«Тоттенхэм» опроверг слухи об интересе к Депаю

«Тоттенхэм» опроверг слухи об интересе к нападающему «Барселоны» Мемфису Депаю, сообщает Football Insider.

Ранее сообщалось, что Депай, недовольный потерей места в основном составе каталонского клуба, находится в поисках новой команды. Среди претендентов на футболиста назывались такие клубы, как «Тоттенхэм» и «Наполи», особенно после того, как снова начали набирать силу слухи об уходе из лондонского клуба форварда Гарри Кейна.

Однако, в «Тоттенхэме» опровергли информацию об интересе к форварду «Барселоны».