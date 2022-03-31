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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невилл считает, что Артета может покинуть «Арсенал» этим летом

31 Марта 2022 • 08:15 Комментировать

Известный экс-защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Гари Невилл поделился своим мнением по поводу перспектив Микеля Артеты в лондонском «Арсенале».

Невилл сказал, что ему очень нравится то, что делает Артета в лондонском клубе, ведь у «канониров» сейчас молодая и талантливая команда, но она вряд ли будет бороться за титул в ближайшее время. Гари отметил, что испанский специалист выжимает максимум из этой команды, но, возможно, после окончания этого сезона Микель захочет найти клуб, с которым сможет бороться за более высокие места, а не за попадание в топ-4.

Напомним, что «Арсенал» на данный момент занимает четвёртую строчку в таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Гари Невилл Микель Артета Английская Премьер-лига
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