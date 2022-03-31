Погба должен выбрать между деньгами и футболом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба находится в затруднительном положении относительно своего будущего. Француз отказался продлевать контракт с «красными дьяволами», но не может определиться с будущим.

На данный момент у Погба в активе 2 варианта: «Ювентус» и «ПСЖ».

В Турине полузащитнику ясно дали понять, что рассчитывать на зарплату более 8 млн евро в год бесполезно, а французы готовы предложить гораздо больше.

Не так давно футболист жаловался на отсутствие трофеев в составе «МЮ», поэтому текущий сезон оказался таким же бесполезными, как и все предыдущие.

СМИ пишут о желании Погба вернуться в Италию, но Париж предлагает мощный контракт. Кто выиграет в итоге?