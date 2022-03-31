Министр спорта Британии ведет диалог с фанатами «Челси»

Найджел Хаддлстон, министр спорта Великобритании, высказался относительно работы с болельщиками «Челси» после санкций против Романа Абрамовича.

«Я очень много работаю с болельщиками «Челси». Основная стратегия заключается в том, что после введения санкций против Романа Абрамовича ожидаются серьёзные последствия. Я всегда честен с нашими фанатами. В клубе ситуация может кардинально измениться, ведь действующий владелец фактически перестанет управлять структурой.

От себя мы сделали абсолютно все, выдали лицензию и предприняли ряд мер» — сказал министр спорта каналу BBC.