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Роналду не принял решения о своем будущем

31 Марта 2022 • 04:41 Комментировать

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не определился со своим будущим. Действующий договор между «красными дьяволами» и 37-летним игроком истекает летом 2023 года, но португалец может сменить команду по окончании текущего розыгрыша.

Издание ESPN сообщает, что будущее Роналду туманно. CR7 ожидает от боссов «МЮ» конкретных шагов в отношении назначения нового тренерского штаба. Футболист не вмешивается в процессы, а руководители не общаются по поводу выбора оптимальной кандидатуры.

У Криштиану огромные сомнения на счет того, стоит ли вообще продолжать карьеру в Манчестере.

В текущем сезоне Роналду сыграл 33 матча за «МЮ» во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 3 передачи.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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