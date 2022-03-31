Роналду не принял решения о своем будущем

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не определился со своим будущим. Действующий договор между «красными дьяволами» и 37-летним игроком истекает летом 2023 года, но португалец может сменить команду по окончании текущего розыгрыша.

Издание ESPN сообщает, что будущее Роналду туманно. CR7 ожидает от боссов «МЮ» конкретных шагов в отношении назначения нового тренерского штаба. Футболист не вмешивается в процессы, а руководители не общаются по поводу выбора оптимальной кандидатуры.

У Криштиану огромные сомнения на счет того, стоит ли вообще продолжать карьеру в Манчестере.

В текущем сезоне Роналду сыграл 33 матча за «МЮ» во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 3 передачи.