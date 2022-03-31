«Манчестер Юнайтед» запросил у «Аякса» сумму компенсации за тен Хага

Эрик тен Хаг — основной претендент для назначения на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Издание Sky Sports сообщает, что менеджмент «красных дьяволов» работает над вопросом оплаты компенсации «Аяксу» в случае переезда нидерландца в Англию.

Более того, обсуждается вопрос о том, в каком формате возможно объявить о будущем назначении специалиста, если «Аякс» продолжает борьбу за чемпионство.

Пока «МЮ» не хотел бы форсировать события, дабы ни одна из сторон не пострадала. Англичане хотят еще раз внимательно присмотреться к деталям работы тен Хага. Тренеру никто ясно не дал понять, что именно он — основной фаворит на должность в Манчестере.