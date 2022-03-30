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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» проявляет интерес к вингеру «Аякса»

30 Марта 2022 • 19:51 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Сити
14.00 6.30 1.22
02.04 17:00

Вингер амстердамского «Аякса» Антони заинтересовал английский «Манчестер Сити».

22-летний бразилец входит в список трансферных целей многих топ-клубов, в числе которых «Пари Сен-Жермен», «Ювентус» и мюнхенская «Бавария». Как информирует Tuttosport, побороться за лидера «Аякса» также намеревается «Манчестер Сити», ведущий поиски долгосрочной замены возрастному Рияду Марезу.

«Аякс» хочет получить за перспективного правого вингера порядка 60-70 млн евро, что несомненно может отпугнуть некоторых покупателей.

Контракт Антони с амстердамцами рассчитан до 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста сборной Бразилии в 35 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Сити Антони
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БЁРНЛИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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