«Манчестер Сити» проявляет интерес к вингеру «Аякса»

Вингер амстердамского «Аякса» Антони заинтересовал английский «Манчестер Сити».

22-летний бразилец входит в список трансферных целей многих топ-клубов, в числе которых «Пари Сен-Жермен», «Ювентус» и мюнхенская «Бавария». Как информирует Tuttosport, побороться за лидера «Аякса» также намеревается «Манчестер Сити», ведущий поиски долгосрочной замены возрастному Рияду Марезу.

«Аякс» хочет получить за перспективного правого вингера порядка 60-70 млн евро, что несомненно может отпугнуть некоторых покупателей.

Контракт Антони с амстердамцами рассчитан до 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста сборной Бразилии в 35 млн евро.