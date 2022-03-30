Вацке: «Мы не сможем удержать Холанна, если придёт «Манчестер Сити»

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке прокомментировал слухи относительно будущего нападающего «шмелей» Эрлинга Холанна. По словам немца, команде будет трудно удержать форварда, если за него предложат большие деньги.

«Мы пока что ничего не знаем о решении Холанна. Но мы уверен, что содержать его в финансовом плане будет трудно, особенно если своё предложение сделает кто-то вроде «Манчестер Сити». Такое уже случалось ранее, когда мы не смогли удержать Левандовски и Обамеянга», – цитирует генерального директора «Боруссии» Дортмунд Фабрицио Романо.

Напомним, что летом в контракте Холанна активируется пункт в контракте, согласно которому игрока можно будет купить за 75 миллионов евро.