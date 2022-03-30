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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Беллингхем: Рад, что стал лучшим игроком матча, но огорчен, что не смог забить

30 Марта 2022 • 15:16 Комментировать

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингхем пообщался с журналистами после товарищеского матча с Кот-д’Ивуаром, в котором он был признан лучшим игроком.

«Лучший игрок матча… Спасибо всем, кто проголосовал. Я очень доволен этим, я горжусь тем, что играю за Англию», - сказал полузащитник англичан.

Он добавил, что не до сих пор не может забыть момент, в котором должен был забивать гол.

«Я не могу перестать думать о том, как я должен был забивать, вратарь сделал хороший сейв. Я опустошен», - сказал Беллингхем.

Впрочем, футболист отметил, что он надеется поразить ворота соперников в ближайших матчах Лиги наций.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Сборная Англии Джуд Беллингхем
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