Саутгейт: Каждый должен постоянно доказывать свое место в составе

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что никто из футболистов еще не забронировал себе место в сборной на чемпионате мира в Катаре.

«Они все могут справиться с этим и бороться между собой, и мы выберем тех, кто играет на лучше и кто может выполнить свою работу», - сказал главный тренер сборной Англии.

Он отметил, что национальной команде повезло, что у внутри нее такая конкуренция.

«Вы можете мотивировать игроков как тренер, но нет более высокой мотивации, чем еще двое на скамейке запасных, которые могут прийти и занять ваше место», - отметил Саутгейт.