Тен Хаг хочет, чтобы «МЮ» купил Антони

Претендент на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» заявил, что хочет, чтобы клуб приобрел вингера «Аякса» Антонии, сообщает Daily Telegraph

Тен Хаг официально провел переговоры с «Манчестер Юнайтед» на прошлой неделе, и сообщается, что голландец может хочет привести с собой Антони, если его назначат главным тренером на «Олд Траффорд». Ранее сообщалось, что в услугах вингера заинтересована «Барселона».

В этом сезоне футболист провел в высшем дивизионе Голландии 23 матча, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.