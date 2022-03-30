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«Ювентус» выбывает из гонки за подписание Погба

30 Марта 2022 • 14:37 Комментировать

«Ювентус» выбывает из гонки за подписание полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает Calciomercato.

Сообщается, что «Ювентус» не может позволить себе покрыть зарплату французского полузащитника. Издание предполагает, что это означает отказ туринского клуба от борьбы за подписание футболиста.

Погба зарабатывает 15 миллионов евро за сезон на «Олд Траффорд», но «Ювентус» сможет предложить ему годовую зарплату только в 8 миллионов евро, и у него, вероятно, будут другие предложения на фоне сообщений об интересе со стороны «Реала» и «Пари Сен-Жермен».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Поль Погба
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