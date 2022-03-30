Цена на Вернера слишком высока для клубов Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» вряд ли будет пытаться приобрести нападающего «Челси» Тимо Вернера, сообщает Sky Germany.

«Челси», по-видимому, потребует за Вернера 50 миллионов евро, а учитывая, что он получает 15 миллионов евро за сезон, все это выходит за рамки возможностей «желто-черных», говорится в сообщении.

Ранее была информация, что лондонский клуб не станет удерживать немецкого форварда, если поступит выгодное предложение.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 14 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.