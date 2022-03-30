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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Цена на Вернера слишком высока для клубов Бундеслиги

30 Марта 2022 • 14:28 Комментировать

Дортмундская «Боруссия» вряд ли будет пытаться приобрести нападающего «Челси» Тимо Вернера, сообщает Sky Germany.

«Челси», по-видимому, потребует за Вернера 50 миллионов евро, а учитывая, что он получает 15 миллионов евро за сезон, все это выходит за рамки возможностей «желто-черных», говорится в сообщении.

Ранее была информация, что лондонский клуб не станет удерживать немецкого форварда, если поступит выгодное предложение.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 14 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Дортмунд Тимо Вернер
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