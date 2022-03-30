Грилиш о Беллингхеме: Даже страшно, насколько он хорош в 18 лет

Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш выразил свое мнение об игре Джуда Беллингхема.

«Страшно, насколько он хорош в 18 лет», - сказал Грилиш.

Он добавил, что поражен зрелостью футболиста, несмотря на его юный возраст.

«Вы видите талантливых 18-19-летних ребят, но не таких зрелых, как он на поле. Он очень разносторонний и может играть на разных позициях на поле. Он может быть шестеркой, восьмеркой или десяткой. Было здорово играть с ним», - сказал Грилиш.

В этом сезоне Беллингхем провел в Бундеслиге за дортмундскую «Боруссию» 25 матчей, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.