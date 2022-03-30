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Тренер Хорватии: Влашич готов покинуть «Вест Хэм», чтобы иметь больше игрового времени

30 Марта 2022 • 14:08 Комментировать

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич готов уйти из «Вест Хэма» в интересах сборной.

«Он готов, если ему нужно будет уйти в аренду из «Вест Хэма», — объяснил Далич, который привел Хорватию к финалу чемпионата мира 2018 года в Москве.

В текущем сезоне Влашич не часто попадал в основной состав «молотков», сыграв в АПЛ 16 матчей и забив 1 гол. Сообщается, что футболист готов покинуть лондонский клуб, возможно на правах аренды, для того чтобы иметь больше игрового времени, и попасть на чемпионат мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Сборная Хорватии Никола Влашич Златко Далич
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