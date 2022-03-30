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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

АПЛ со следующего сезона хочет внедрить 5 замен за игру

30 Марта 2022 • 13:49 Комментировать
Английская премьер лига начиная с сезона 2022/23 может ввести новое правило в регламент, согласно которому команды смогут проводить 5 замен за матч. Об этом сообщает английское издание Times Sport. Напомним, что на данный момент АПЛ остаётся одним из немногих чемпионатов в Европе, где всё ещё не ввели это новшество. 
 
Такое изменение в своё время было вызвано плотным графиком и пандемией коронавируса. В таких условиях футболисты больше подвергались травмам, чем обычно.
 
Напомним, что в Бундеслиге, Лиге 1, Ла Лиге и Серии А команды уже не первый сезон могут проводить 5 замен за один матч. Также это правило было введено во всех еврокубках.
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