АПЛ со следующего сезона хочет внедрить 5 замен за игру

Английская премьер лига начиная с сезона 2022/23 может ввести новое правило в регламент, согласно которому команды смогут проводить 5 замен за матч. Об этом сообщает английское издание Times Sport. Напомним, что на данный момент АПЛ остаётся одним из немногих чемпионатов в Европе, где всё ещё не ввели это новшество.

Такое изменение в своё время было вызвано плотным графиком и пандемией коронавируса. В таких условиях футболисты больше подвергались травмам, чем обычно.

Напомним, что в Бундеслиге, Лиге 1, Ла Лиге и Серии А команды уже не первый сезон могут проводить 5 замен за один матч. Также это правило было введено во всех еврокубках.