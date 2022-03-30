Стам: «МЮ» - моя жизнь, не отказался бы от роли тренера в клубе

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам заявил журналистам, что не отказался бы от возможности поработать в клубе в качестве тренера.

«Вы знаете, что «Юнайтед» — это и моя жизнь. Я провел там отличные сезоны, выиграл трофеи, и это было очень важно для меня. В любом случае, если бы я мог помочь им, у меня возникло бы искушение сделать это», - сказал Стам сайту bettingexpert.

Ранее сообщалось, что одним из главных претендентов на должность главного тренера «Юнайтед» в следующем сезоне является нынешний тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.