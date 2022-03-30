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Бруно Гимараэс о первом голе за сборную Бразилии: Я исполнил еще одну детскую мечту

30 Марта 2022 • 13:11 Комментировать

Полузащитник Бруно Гимараэс поделился с журналистами своими эмоциями, после того как забил первый в карьере гол за сборную Бразилии.

«Гол — это высшая точка в карьере игрока, тем более первый в футболке сборной», - сказал он в интервью Globo Esporte.

Он добавил, что надеется, что это был не последний гол за сборную в его карьере.

«Я очень счастлив, я надеюсь, что у меня в футболке национальной команды будет больше голов и хороших выступлений. Без сомнения, сегодня я исполнил еще одну детскую мечту», - отметил полузащитник.

Бразилия обыграла Боливию со счетом 4:0 в отборочном матче к чемпионату мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Сборная Бразилии Бруно Гимараэс
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