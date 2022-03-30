Кёйт: Тен Хаг отличный тренер, он смог бы работать в любом топ-клубе

Бывший нападающий сборной Голландии Дирк Кёйт поделился с журналистами своим мнением о главном тренере «Аякса» Эрике тен Хаге.

«Он отличный тренер, который сильно улучшил себя на поле и за его пределами. Я знаю, что некоторые люди сомневались в его уровне владения английским языком, в его работе на камеру, но вы видите, как он растет каждую неделю, и я думаю, что он может отлично работать в любой топ-команде Европы», - сказал Кёйт. Т

ен Хаг является одним из претендентов на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед».