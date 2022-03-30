Полузащитник «Порту» Отавио попал в сферу интересов «Ньюкасла», сообщает португальское издание A Bola. Представители клуба АПЛ несколько раз побывали в Португалии на матчах Отавио и хотят побороться за игрока в летнее трансферное окно.

Сообщается, что контракт Отавио включает пункт об отступных в размере 60 миллионов евро. Ранее также была информация, что футболистом интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

В этом сезоне футболист провел в высшем португальском дивизионе 25 матчей, забил 3 гола и отдал 11 результативных передач.