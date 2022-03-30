Саутгейт о Галлахере: Он еще слишком молод и не до конца понимает тактику

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился с журналистами мнением об игре полузащитника «Кристал Пэлас» Конора Галлахера.

«Возможно, в конечном итоге он сможет играть немного глубже , чем восьмой номер, но на данный момент он молод, он хочет идти и прессинговать, и это выводит его из оборонительных позиций слишком рано», - сказал наставник английской сборной.

Он отметил, что на данный момент у игрока не хватает стабильности, чтобы выступать в основном составе сборной в качестве одного из центральных полузащитников.